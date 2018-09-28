Bolu’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi’nde bulunan 1+1 evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Fuhuş yapıldığı iddia edilen evi takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonda evde bulunan 1’i yabancı uyruklu 2 kadın ile 1 erkeği fuhuş yaparken yakaladı.
Gözaltına alınan E.A., Özbekistan uyruklu D.S. ve fuhuş yaparken yakalanan S.K. isimli erkek ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. S.K., kesilen para cezasının ardından serbest bırakıldı. Fuhuş yaparken yakalanan kadınların ifadelerinde fuhuşa aracılık eden kişinin A.D., evi kiralayan kişinin ise B.K. olduğunu söylemesi üzerine, Ahlak Büro ekipleri şahısları yakalayarak gözaltına aldı.
POLİS GÜÇLÜKLE HASTANEYE SOKTU
İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirilmek için getirilen kadınlardan Özbek uyruklu D.S., polise zorluk çıkararak hastaneye girmek istemedi. Polise kendisini bırakması için bağıran D.S., güçlükle hastaneye sokuldu.
D.S.’nin sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı, diğer kadına ise para cezası uygulandığı öğrenildi.
Fuhşa aracılık ettiği iddia edilen A.D. ve B.K.’nin ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
(İHA)
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