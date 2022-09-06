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Bolu'da iğrenç olay! Tuvalette çocukları izlerken yakalanıp serbest bırakılmıştı! Çocuğun ailesi bir kez daha harekete geçti

06.09.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da park içerisindeki bir tuvalette izlendiğini fark eden çocuk cep telefonuyla kendini izleyen şahsı kaydetti. Çocuğun getirdiği görüntüleri izleyen güvenlik görevlisi şahsı yakaladı. “Akli dengesi yerinde değil” raporu olduğu için serbest bırakılan 70 yaşındaki şüpheli, çocuğun ailesinin şikayeti üzerinde bir kez daha tedavi edildi ve “akli dengesi kısmen yerinde değil” raporu alındı. Yeni iddianame kabul edilirse 70 yaşındaki adam “teşhir suretiyle cinsel taciz” suçundan yargılanacak.

Bolu’da, park içerisindeki tuvaletin kırık bölmelerinden çocukları izlediği sırada cep telefonuyla kaydedilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Ş.M. (70), “teşhir suretiyle cinsel taciz” suçlamasıyla yargılanacak.

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İZLENDİĞİNİ FARK ETTİ, GÖRÜNTÜ ALDI

Edinilen bilgiye göre, Aşağısoku Mahallesi Atatürk Orman Parkı’ndaki tuvalete giden bir çocuk, tuvalette bulunan bölmeler arasındaki kırıklardan kendisinin izlendiğini fark etti. Cep telefonuyla kendisini izleyen şahsı kaydeden çocuk, parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk’ün yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti. İzledikleri karşısında şok olan Türk, şahsı yakalamak için tuvalete gittiğinde Ş.M.’nin (70) olay yerinden kaçtığını gördü. Türk, Ş.M.’nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.

'AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL' RAPORU ÇIKTI

Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.’nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.’yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından, güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M., ailesinin daha önceden almış olduğu “akli dengesi yerinde değil” raporu sayesinde işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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BİR RAPOR DAHA ALINDI

Tuvalette Ş.M. tarafından izlenen çocuğun ailesi, şahsın serbest kalması üzerine Bolu Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Ş.M.’nin sağlık raporunun yeniden alınmasına karar verildi. Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde kontrol edilen Ş.M. için, “akli dengesi kısmen yerinde değil” raporu verildi.

İDDİANAME KABUL EDİLİRSE YARGILANACAK

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ş.M. hakkında iddia edilen suçlamalarla ilgili bilgi ve belgeleri sonuçlandırdı. Ş.M. ile ilgili hazırladığı iddianameyi tamamlayan savcılık, şahsın “teşhir suretiyle cinsel taciz” suçundan yargılanması için iddianameyi Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ş.M.’nin yargılanmasına başlanacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu taciz
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