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  4. Bolu'da korkunç olay! Annesini defalarca bıçakladı, iddianamedeki ifadeler kan dondurdu: 'Zevkle yaptım, buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim'

Bolu'da korkunç olay! Annesini defalarca bıçakladı, iddianamedeki ifadeler kan dondurdu: 'Zevkle yaptım, buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim'

02.11.2023 10:42 | Son Güncelleme:
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Bolu'da 33 yaşındaki İ.A., annesini 8 yerinden bıçaklamıştı. Olayla ilgili görülen davanın iddianamesinde İ.A.'nın "Annemi bilerek ve isteyerek bıçakladım. Evde başka kimse yoktu. Allah rızası için annemi öldürmeye çalıştım. Öldürmeye teşebbüs ettiğim kişi annem değil şeytandı. Buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim" ifadelerine yer verildi. Mahkemedeki savunmasında uyuşturucu krizine girdiğini ifade eden A.İ., tahliyesini istedi.

Bolu'da korkunç olay! Annesini defalarca bıçakladı, iddianamedeki ifadeler kan dondurdu: 'Zevkle yaptım, buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim'

Olay, mayıs ayında Avdullar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı İ.A. (33) annesi F.A.'yı (56) 8 yerinden bıçakladı. Olay anında yaralı anne, uyuşturucu bağımlısı oğlunun elinden zor kurtuldu. Evden 'Beni kurtarın' diyerek çıkan F.A., akrabası tarafından hastaneye götürülürken, yol üzerinde ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında gözaltına alınan saldırgan İ.A. ise tutuklandı.

"ANNEM DEĞİL ŞEYTANDI, BURADAN ÇIKTIĞIM İLK AN ÖLDÜRECEĞİM"

Hakkında "Üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık İ.A.'nın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanığın iddianemede yer alan ifadesi okundu. İ.A.'nın iddianameye yansıyan ifadesinde, "Annemi bilerek ve isteyerek bıçakladım. Evde başka kimse yoktu. Allah rızası için annemi öldürmeye çalıştım. Öldürmeye teşebbüs ettiğim kişi annem değil şeytandı. Buradan çıktığım ilk an annemi öldüreceğim. Acıma duygum yok. Bu olaydan dolayı pişman değilim ve zevkle yaptım" dediği öğrenildi.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Savunması için söz hakkı verilen İ.A. ise "Olay günü aşırı derecede uyuşturucu almıştım ve krize girmiştim. Böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıkmaktan çok pişmanım ve utanç duyuyorum. 'Seni tanımıyorum, şeytansın, mehdi' gibi şeyleri de söylediğimi hatırlamıyorum. 'Allah istedi' diye bir şey de demedim. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNDEN DAVACI DEĞİLİM"

Duruşmaya katılan mağdur anne F.A. ise öz oğlundan davacı olmadığını belirterek, "Kendisi benim oğlum olur. Olay akşamı aşırı derecede uyuşturucu kullanmış. Bu olayı bilinçli olarak yapmamıştır. Savcılıkta verdiğim ifadem doğrudur. Bana 'Şeytansın. Allah'ın emriyle yaptım. Sen benim annem değilsin' gibi cümleler kurdu. Kendisinden davacı değilim. Her şeyi uyuşturucunun etkisi altında yaptığını tahmin ediyorum. Olaydan kaçarak kurtuldum. Belki de ölecektim" diyerek başından geçenleri anlattı.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bolu

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