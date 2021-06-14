HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu'da sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Bolu'da sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

14.06.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da etkili olan sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle alt geçitleri su basarken, bir aracın üstüne söğüt ağacı devrildi.

Bolu'da sağanak, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Gece başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolunun ardından sağanak ve fırtına etkili oldu.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle bazı alt geçitleri su bastı. Alt geçitleri kullanmak isteyen sürücüler, su birikintisi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

ARACIN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Fırtına nedeniyle Gölyüzü Mahalallesi'nde Metin Eyvaz'a ait hafif ticari aracın üzerine söğüt ağacı devrildi.

Bursa'da aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilediBursa'da aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi ekipleri, aracın üzerinde bulunan ağacı motorlu testere yardımı ile kaldırdı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Eyvaz, AA muhabirine, dolu yağdığını, arkasından rüzgarın etkili olduğunu ve ağacın devrildiğini belirterek, ağacı devrilirken gördüğünü ifade etti.

Untitled-1

"ÇOK UCUZ ATLATTIK"

Devrilen ağacın çok büyük olduğunu anlatan Eyvaz, "Aracı yaklaşık 15 dakika önce park ettim ve çocuğu eve bıraktım. Çok ucuz atlattık." dedi.

Sağanağın etkisini kaybetmesiyle birlikte alt geçitlerde biriken sular boşaldı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Feci kaza! Site duvarını yıkıp geçtiFeci kaza! Site duvarını yıkıp geçti
Anahtar Kelimeler:
Bolu

En Çok Okunan Haberler

Adım adım kaçış planı! Uçağa binmeye çalışırken yakalandı

Adım adım kaçış planı! Uçağa binmeye çalışırken yakalandı

Güncel veriler açıklandı! İşte son durum

Güncel veriler açıklandı! İşte son durum

Tabutu açınca büyük şok yaşadılar! "Affedilmeyecek bir hata"

Tabutu açınca büyük şok yaşadılar! "Affedilmeyecek bir hata"

12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Eriksen'den kötü haber geldi

Eriksen'den kötü haber geldi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.