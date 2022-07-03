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Bolu’da sır ölüm! Ailesi 3 gündür haber alamıyordu, evinde ölü bulundu

03.07.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da ailesinin 3 gündür haber alamadığı 58 yaşındaki Durmuş Çelen yalnız yaşadığı evinde yüzü kan içinde yerde yatarken ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Çelen’in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Bolu’da sır ölüm! Ailesi 3 gündür haber alamıyordu, evinde ölü bulundu

Bolu’da, ailesinin 3 gündür haber alamadığı Durmuş Çelen (58) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Durmuş Çelen’den (58) 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ailesiyle birlikte girdikleri evde Çelen’i yüzü kan içinde yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

EKİPLER HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Çelen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme polislerinin geniş çaplı çalışmasının ardından Çelen’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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Bolu ölü
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