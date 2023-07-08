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Bolu'da trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı!

08.07.2023 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da, D-100 yolunda tırla çarpışan otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Bolu'da trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı!

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Abant Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan Sedat Ö. yönetimindeki tır, Hakan E.'nin kullandığı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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trafik kazası Bolu

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