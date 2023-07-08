Bolu'da trafik kazası: 2'si çocuk 6 yaralı!

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Abant Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan Sedat Ö. yönetimindeki tır, Hakan E.'nin kullandığı otomobil ile kavşakta çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)