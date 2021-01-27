Bolu'da yeni bir bitki türü keşfedildi

DÜNYADA SADECE BOLU ALADAĞLAR'DA VAR

Keşfedilen bitki türünün dünyada sadece Bolu Aladağlar'da bulunduğu belirten Doç. Dr. Eker, "Bu bitki için son 2 yıldır yoğun bir arazi çalışması yaptık. Ama daha öncesi de var. 9-10 yıldır gördüğümüz bir bitkiydi. Fakat yakın olan türlerle benzer özellikler gösterdiğinden o bitkilerin bir varyasyonu, morfolojik olarak farklılıkları olan bir popülasyonu olarak görüyorduk. Fakat meslektaşım ile üzerinde çalıştığımızda bunun Kılıçotu cinsinin bir türü olduğunu belirledik. Bu Kılıçotu konusu meslektaşım Mehmet Sağıroğlu'nun uzmanlık alanı. Bu farklılıkları birlikte değerlendirdik. Bunun yeni bir tür olabileceğini düşündük. Yakın olan bir tür var. Avrupa'da ve Türkiye'de çok yaygın olan bir bitki. Bu bitkiyle olan morfolojik farklılıkları ortaya koyduk. Özellikle tohum ve yaprak özellikleri farklılık gösterdi. Bu şekilde son 2 yıl daha fazla arazi gözlemi yaptık. Bu bitkinin yeni bir tür olduğunu bilim dünyasına uluslararası bir makale ile duyurmuş olduk. Bu bitki sadece dünyada Türkiye'de, Türkiye'de de sadece Bolu Aladağlar'da bulunuyor. İlimize özgü bir tür. Her canlı çok değerlidir ve bu canlıların doğada kaybolmadan ortaya çıkarılması gerekmektedir" diye konuştu.