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Bolu'da yeni bir bitki türü keşfedildi

27.01.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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Bolu'da yeni bir bitki türü keşfedildi

Bolu’nun doğa harikası ormanlık bölgesi Aladağlar'da iki akademisyen, süsengiller familyasından yeni bir bitki türü keşfetti. Akademisyenler tarafından ‘Aladağ kılıçotu’ adı verilen bitki, uluslararası makale ile bilim dünyasına duyuruldu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Eker ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu, farklı bitki türlerinin bulunması nedeniyle Bolu'nun Aladağlar bölgesinde 2 yıl boyunca arazi çalışması gerçekleştirdi. Akademisyenler, çalışmalar sonucunda Aladağlar'da süsengiller familyasından bir bitki türü keşfetti. Bitkiye ‘Aladağ kılıçotu’ adı verildi. Latince ismi ‘Gladiolus aladagensis’ olarak belirlenen bitki, akademisyenler tarafından kaleme alınan uluslararası makale ile bilim dünyasına sunuldu.

‘Aladağ kılıçotu'nun literatüre girdiğini anlatan Doç. Dr. İsmail Eker, "Bazen karşılaştığımız bitkiler, dünyada var olan diğer bitki türlerine göre farklılık göstermekte. Biz bu farklılığı gördüğümüzde gerek, literatür araştırmaları, herbarium denilen bitki müzelerindeki çalışmalarla bu bitkinin farklılığını ortaya koyduk. Sakarya Üniversitesi'nden meslektaşım Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu ile birlikte bu ‘Aladağ kılıçotu’ dediğimiz bitkiyi bilim dünyasına duyurmuş olduk. Bu şekilde literatüre girmiş oldu" dedi.

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DÜNYADA SADECE BOLU ALADAĞLAR'DA VAR

Keşfedilen bitki türünün dünyada sadece Bolu Aladağlar'da bulunduğu belirten Doç. Dr. Eker, "Bu bitki için son 2 yıldır yoğun bir arazi çalışması yaptık. Ama daha öncesi de var. 9-10 yıldır gördüğümüz bir bitkiydi. Fakat yakın olan türlerle benzer özellikler gösterdiğinden o bitkilerin bir varyasyonu, morfolojik olarak farklılıkları olan bir popülasyonu olarak görüyorduk. Fakat meslektaşım ile üzerinde çalıştığımızda bunun Kılıçotu cinsinin bir türü olduğunu belirledik. Bu Kılıçotu konusu meslektaşım Mehmet Sağıroğlu'nun uzmanlık alanı. Bu farklılıkları birlikte değerlendirdik. Bunun yeni bir tür olabileceğini düşündük. Yakın olan bir tür var. Avrupa'da ve Türkiye'de çok yaygın olan bir bitki. Bu bitkiyle olan morfolojik farklılıkları ortaya koyduk. Özellikle tohum ve yaprak özellikleri farklılık gösterdi. Bu şekilde son 2 yıl daha fazla arazi gözlemi yaptık. Bu bitkinin yeni bir tür olduğunu bilim dünyasına uluslararası bir makale ile duyurmuş olduk. Bu bitki sadece dünyada Türkiye'de, Türkiye'de de sadece Bolu Aladağlar'da bulunuyor. İlimize özgü bir tür. Her canlı çok değerlidir ve bu canlıların doğada kaybolmadan ortaya çıkarılması gerekmektedir" diye konuştu.

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HENÜZ SAĞLIK AÇISINDAN FAYDASI BİLİNMİYOR

Doç. Dr. İsmail Eker, Aladağ Kılıçotu'nun henüz sağlık açısından bir faydasının olup olmadığının bilinmediğini belirterek, "Bu bitki bilim dünyasına ilk defa duyuruluyor. Daha henüz içerisindeki etken maddelerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunun için çok fazla çalışma yapılması gerekiyor. Dolayısıyla ben sağlık açısından kullanılmasını tavsiye etmem. Bitkinin içerisinde yararlı maddeler olabileceği gibi, bazı zehir etkisi yaratacak maddeler de olabilir. Dolayısıyla bir bitkinin yarayışlılığı ancak bilimsel çalışmalar neticesinde belli olur. Zaten bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya bitkinin faydalı bir tarafı çıkarsa bu bitki sonraki dönemde ilaç olarak kullanılabilir. Ama doğada kesinlikle bilmeden bir bitkiyi alıp, sağlık açısından kullanmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

DHA

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