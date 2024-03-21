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  4. Bolu Dağı geçişinde kar yağışı! Beyaz örtüyle kaplandı... Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı! Beyaz örtüyle kaplandı... Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

21.03.2024 00:48
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Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı! Beyaz örtüyle kaplandı... Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Bolu’da gün boyunca etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

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Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı geçişinde de hafif kar yağışı etkili oluyor.

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Kar nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede aralıklarla etkili olan sis ve kar yağışı nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor.

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Karayolları ekipleri hafif kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarını bölgede sürdürüyor.

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Kar yağışının sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkisini sürdürmesi bekleniyor. (İHA)

fa6561ff-cb95-412f-9bbd-4ea2e6f1cf7eBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar bolu dağı
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