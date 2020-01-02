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  4. Bolu Dağı 'gelinliğini' giydi! Mest eden manzara

Bolu Dağı 'gelinliğini' giydi! Mest eden manzara

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

Bolu Dağı'nda kar yağışlarının ardından oluşan manzara görenleri mest etti. Drone ile havadan görüntülenen Bolu Dağı'nın Düzce kesimi kartpostalları aratmayan manzaraya ev sahipliği yaptı. İşte kar yağışının ardından beyaza bürünen Bolu Dağı'ndan görüntüler...

Kentte kar yağışı, dün D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.

'BOLU DAĞI GELİNLİĞİNİ GİYDİ'

Bölgede tesis işleten Ferda Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu Dağı'nın doğal güzellikleriyle eşsiz bir yer olduğunu söyledi. Kar yağışının bölgenin güzelliğine güzellik kattığını anlatan Yıldırım, "Buranın havası, suyu ve eşsiz manzarası, müşterilerimiz tarafından tercih konusu oluyor. Beyaz gelinlikle beraber daha da güzel bir manzara oluşturuyor. Kar yağışı bizi memnun etti. Yolumuzda ekipler sürekli çalışarak kapanmasına izin vermiyor. İşlerimiz kar yağışıyla beraber artış gösterdi." dedi.

Bu arada meteoroloji yetkilileri, bölgenin gece saatlerinden itibaren yeni bir yağışın etkisi altına gireceğini bildirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Dağı Düzce

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