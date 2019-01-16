HABER

Bolu Dağı'nda kar engeli... 15 saattir ağır araçlara kapalı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 11:04 | Son Güncelleme

Bolu'da kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkiinde ağır araçların geçişine 15 saattir izin verilmiyor. Yüzlerce sürücü araçlarını yol kenarına park ederek yolun açılmasını bekliyor.

Bolu Dağı'nda kar engeli... 15 saattir ağır araçlara kapalı!

Türkiye’nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Etkisini sürdüren yağış sonrasında D-100 kara yolu Bolu kesiminde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreyi buldu.

Sürücülerin güçlükle ilerlediği D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkiinde, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Dün başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle TIR, kamyon ve tanker gibi ağır araçların D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişini kullanmalarına da izin verilmiyor.

15 SAATTİR BEKLİYORLAR

D-100 kara yolunun yaklaşık 15 saattir ağır araçlara kapalı olması nedeniyle yüzlerce sürücü araçlarını yol kenarına park ederek yolun açılmasını bekliyor.

bolu-dagi-2

Trafiğe kapanan yolda bekleyişlerini sürdüren sürücüler ise duruma tepki gösterdi. İzmit’e seyir halindeyken Bolu Dağı’nın ağır araçlara kapanması nedeniyle aracını Abant Kavşağı’nda park eden Fevzi İncehan, “Dün akşam saat 17.00’den beri yol kapalı. Ne zaman açılacağına dair hiçbir bilgi yok. Burada bekliyoruz. Yukarıdan talimat gelecek, ona göre hareket edeceğiz. Burada 100’ün üzerinde araç var” dedi. (İHA)

bolu-dagi-3

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Karda yiyecek bulamayan domuz ilçeye indiKarda yiyecek bulamayan domuz ilçeye indi
Sakat doğan kuzuya evladı gibi bakıyorSakat doğan kuzuya evladı gibi bakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu Dağı Bolu kar trafik

En Çok Okunan Haberler

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bir zam daha geliyor

Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'un eleştirilerine yanıt!

Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'un eleştirilerine yanıt!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Antalya- Konya yolu ulaşıma kapandı

Antalya- Konya yolu ulaşıma kapandı

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika 'Kuyumcu soygunu' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Aziz Kocaoğlu bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Aziz Kocaoğlu bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek

Gri listedeki terörist Rıdvan Ertaş teslim oldu

Rıdvan Ertaş teslim oldu!

'Kansızım' dedi, sırtında sobayla gezdi

'Kansızım' dedi, sırtında sobayla gezdi

İstanbul'da 12 asker ve 21 sivil hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da 12 asker ve 21 sivil hakkında gözaltı kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.