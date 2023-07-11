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  4. Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 30 saatin ardından trafiğe açıldı

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 30 saatin ardından trafiğe açıldı

11.07.2023 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı Tüneli’nin çıkışında heyelan sebebiyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu İstanbul istikameti 30 saat sonra trafiğe açıldı. Heyelanın olduğu alanda tedbir amaçlı yol 2 şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 30 saatin ardından trafiğe açıldı

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde dün meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Gece saatlerinde bölgede geniş güvenlik tedbiri alındı. Temizlik çalışmaları gün ağarınca başladı. Ekiplerin gün boyu gerçekleştirdikleri hummalı çalışmasıyla yoldan heyelanın getirdiği malzemeler temizlendi. Heyelanın meydana geldiği dağın üzerinden tehlike arz eden topraklar yola indirildi. Kara yolları ekipleri otoyolda yıkama çalışması yaptı. Yaklaşık 30 saattir kapalı kalan trafiğin İstanbul istikameti gece saatlerinde yeniden trafiğe açıldı. Heyelanın olduğu alanda tedbir amaçlı yol 2 şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tem otoyolu

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