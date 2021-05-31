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Bolu'daki nilüfer çiçeklerini koparan yandı! İşte cezası

31.05.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük Tabiat Parkı'ndaki nilüfer çiçeklerini koparmak 160 bin liraya varan para cezalarını beraberinde getiriyor.

Bolu'daki nilüfer çiçeklerini koparan yandı! İşte cezası

Havaların ısınmasının ardından göllerde bulunan beyaz ve sarı nilüferlerin çiçek açmasıyla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları bir başka güzelliğe büründü.

Görevliler, nilüferlerin kopartılmaması için bölgede denetimlerini sürdürüyor.

CEZALAR 2 KAT ARTIRIRLDI

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi, Çevre Kanununa göre cezaların iki katı artırılarak uygulanmasını gerektiriyor.

20 BİN LİRADAN 160 BİN LİRAYA!

Bu nedenle bir gölden nilüfer koparan kişiye, türüne ve miktarına bağlı olarak minimum 20 bin liradan 160 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

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AA

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Bolu Nilüfer

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