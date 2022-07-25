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  4. Bolu'daki zehirlenme vakalarında sayı artıyor! Valilikten son durumla ilgili açıklama geldi

Bolu'daki zehirlenme vakalarında sayı artıyor! Valilikten son durumla ilgili açıklama geldi

25.07.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'daki 1 kişinin yaşamını yitirdiği zehirlenme vakalarında, son yapılan açıklamaya göre sayı artıyor. Bir ili paniğe sürükleyen olayla ilgili Bolu Valiliğinden son duruma ilişkin açıklama geldi. Valilik, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 141 kişiden 53'ünün tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Bolu'daki zehirlenme vakalarında sayı artıyor! Valilikten son durumla ilgili açıklama geldi

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 141 vatandaşın başvurduğu belirtildi. Hastaneye başvuranların tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "87 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 53 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. İlimizdeki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

"TEMİZ SU İHTİYACI VALİLİĞİMİZCE KARŞILANMAKTADIR"

Açıklamada, Bolu Valiliğince başlatılan idari, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ise adli sürecin devam ettiği belirtilerek, "Yuva köyünde ikamet eden vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacı aralıksız olarak Valiliğimizce karşılanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem 23 Temmuz'da vefat etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Bolu içme suyu
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