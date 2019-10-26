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Bolu’da, 22 gram kokainle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda 22,77 gram kokainle yakalanan M.G.

Bolu’da, 22 gram kokainle yakalandı

Bolu’da, polis ekiplerinin TEM Otoyolu’nda yaptıkları operasyonda 22,77 gram kokainle yakalanan M.G. (57), adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Araç sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine narkotik köpeği ile otomobil içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 3 parça halinde 22,77 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.G., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu’da, 22 gram kokainle yakalandı

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