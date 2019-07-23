HABER

Bolu’da, 78 parça tarihi eser ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

Bolu’da, D-100 karayolu üzerinde bir otomobile yapılan operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 78 parça obje ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine D-100 karayolu üzerinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Bolu’da, 78 parça tarihi eser ele geçirildi

Bolu’da, D-100 karayolu üzerinde bir otomobile yapılan operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 78 parça obje ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine D-100 karayolu üzerinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 78 parça obje ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü Z.Y. (36), emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen 78 parça obje ise gerekli incelemelerin yapılması için Bolu Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Bolu’da, 78 parça tarihi eser ele geçirildi

PARTNERBöyle görüntülendi! Soluğu ailesinin yanında aldıBöyle görüntülendi! Soluğu ailesinin yanında aldı
2 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cesedini arkadaşları buldu2 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cesedini arkadaşları buldu
Çaldığı traktörle kaza yaptıÇaldığı traktörle kaza yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Ebru Polat'tan çok konuşulacak görüntü: Hayırdır oğlum

Ebru Polat'tan çok konuşulacak görüntü: Hayırdır oğlum

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.