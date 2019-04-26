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Bolu'da cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:46 | Son Güncelleme

Bolu'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, benzer suçtan hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle tutuklandı

Bolu'da bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin benzer suçtan hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'nun Yumrukaya köyündeki bir çiftlikte 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına S.K. (32), adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, bu suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel taciz suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

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Bolu cinsel istismar

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