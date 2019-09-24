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Bolu'da çöp sorunu için 'temizlik ambulansı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

BOLU'da, çöp konteynerlerinde çöplerin birikmesi ve halkın tepki göstermesi üzerine CHP’li Bolu Belediyesi tarafından ‘Temizlik Ambulansı’ projesi başlatıldı.

Bolu'da çöp sorunu için 'temizlik ambulansı'

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, çöp konteynerlerinde çöplerin birikmesi ve halkın tepki göstermesi üzerine CHP’li Bolu Belediyesi tarafından ‘Temizlik Ambulansı’ projesi başlatıldı.
Kentte yaşayanlar çöp kokusu ve konteynerlerde çöp birikmesi konusunda tepkilerini dile getirince Bolu Belediyesi, sorununu çözmek için bir proje başlattı.
Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, daha önce çöp kamyonu olarak kullanılan 2 kamyonun üzerine 'temizlik ambulansı' yazısı yazıldı. Araçların ön kısmına 112 Acil ambulanslarını anımsatır şekilde tersten 'temizlik ambulansı' yazılması dikkat çekti. Bolu Belediyesi tarafından söz konusu projenin tanıtımı düzenlendi. 2 adet, üzerine 'temizlik ambulansı' yazılmış çöp kamyonu basına tanıtıldı. Projeyle, çöp birikmesi konusunda ihbar yapılması halinde çöpün bulunduğu bölgeye gidilerek, toplanması amaçlanıyor.
'CİDDİ ANLAMDA TEMİZLİKLE İLGİLİ SORUNLARIMIZ VARDI'
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir temizlikle ilgili sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Temizlikle ilgili sorunlarımız vardı ciddi anlamda. Hem sabote ediliyorduk hem de sistemsel anlamda, araç anlamında sıkıntılarımız vardı. İnsanları bilinçlendirme adına sıkıntılarımız vardı. Şehrimizde sosyal medyaya da yansıyor. Zamansız çıkarılan çöpler var. Akşam temizlik araçlarımız çöpleri topladıktan sonra bir, iki ev taşınıyor. Bu taşıma sebebiyle konteynerler hemen doluyor. Bu sebepten dolayı da bize eleştirilerde bulunuluyor. Neden çöpler toplanmıyor? Neden zamanında toplanmıyor? şeklinde eleştiriler vardı. Biz de bu zamansız çıkarılan çöplerle ilgili ne yapacağız derken eşi benzeri olmayan bir sistemi geliştirdik. Ne bu sistem? "Çöp ambulansı" ismini koyduk. Ambulans ismini koymaktaki amacımız da aciliyet anlamını belirtmek. Yani biz gün içerisinde zamansız bir şekilde çıkarılan çöpleri hemen oradan toplamak amacıyla 2 tane aracımızı çöp ambulansı şeklinde dönüştürdük" dedi.
Özdemir, daha önce dile getirdikleri çöplerin sabotaj amacıyla konteynerlerin dışına atılması yönündeki iddialarıyla ilgili olarak da "Sabotaj konusunu gündeme getirmiştik ama hallettiğimizi düşünüyoruz. İlk göreve geldiğimiz gün ile bugünkü duruma baktığımız zaman çok fark var" ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAFLI

Bolu'da çöp sorunu için 'temizlik ambulansı'Bolu'da çöp sorunu için 'temizlik ambulansı'Bolu'da çöp sorunu için 'temizlik ambulansı'Bolu'da çöp sorunu için 'temizlik ambulansı'

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