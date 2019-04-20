Bolu'da kar yağışı

Bolu'nun Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Gerede'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla ilçenin yüksek kesimleri ile kent merkezi beyaza büründü.
Belediye ekipleri, şehir içindeki yollarda buzlanma olmaması için karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.
Yeniçağa'da da kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
D-100 kara yolunun Gerede-Yeniçağa arasındaki bölümünde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele ve tuzlama çalışmalarına başladı.
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