Bolu'da köy camisinde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da köy camisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Gölköy köyünde bulunan Gölköy Camisi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 6 araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle camide büyük hasar meydana geldi.

