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Bolu'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 19:06 | Son Güncelleme

Bolu'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Sakarya istikametine seyreden Soner Özkan idaresindeki 34 BU 7259 plakalı motosiklet, Aynalıkaya mevkisinde şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü Özkan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Özkan, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aynalıkaya Bolu Mudurnu Nallıhan sakarya

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