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Bolu’da silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 00:28 | Son Güncelleme

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 23 yaşındaki Bilal Tutar ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen Bilal Tutar (23) ve Eyüp Güler (45) isimli şahıslar Bülent Ecevit Parkı önünde karşılaştı.

Bolu’da silahlı kavga: 1 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 23 yaşındaki Bilal Tutar ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen Bilal Tutar (23) ve Eyüp Güler (45) isimli şahıslar Bülent Ecevit Parkı önünde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Eyüp Güler yanında bulunan silahla Bilal Tutar’a 8 el ateş etti. Mermilerden birisinin isabet ettiği Tutar, kanlar içerisinde yerde kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tutar, tedavisi için Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı genç Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tutar’ı silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Güler, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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