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Bolu'da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 21:57 | Son Güncelleme

Bolu'da traktör tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, tırla traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesinden Ankara-Nallıhan istikametine seyreden Oktay O. yönetimindeki 06 NBZ 50 plakalı tır, Munduşlar köyü yakınlarında Sadettin Eraslan idaresindeki 54 KC 669 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, traktörün römorkunda bulunan ve çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Uğur Eraslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan traktör sürücüsü ile yanındaki Hayriye Eraslan, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eraslan'ın cenazesi, incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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1 ölü 2 yaralı Bolu Mudurnu TIR trafik kazası traktör

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