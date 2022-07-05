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  4. Bolulu yaşlı çiftçinin 'ayakkabılarınız nerede?' sorusuna verdiği cevap herkesi duygulandırdı

Bolulu yaşlı çiftçinin 'ayakkabılarınız nerede?' sorusuna verdiği cevap herkesi duygulandırdı

05.07.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da meydana gelen olayda Rafet Burukoğlu adındaki yaşlı adam yaptığı hareketle herkesi duygulandırdı. Çamurlu olması nedeniyle ayakkabılarını Pancar Kooperatifi’ne girerken çıkardığını söyleyen adam hakkında konuşan mağaza sorumlusu Hasan Otacıoğlu, "Ayakkabılarının olmadığını gördük. Üzülmesin diye önce nedenini sormadık. Öğrenince amcaya giymesi için ısrar ettik. Ayağına giydirdik. Bu olay bizi çok etkiledi, çok duygulandık. Mağazadaki diğer çiftçilerimiz de çok etkilendiler" dedi.

Bolulu yaşlı çiftçinin 'ayakkabılarınız nerede?' sorusuna verdiği cevap herkesi duygulandırdı

Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu, tarlada çalıştıktan sonra ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne gitti. Tarlada çalıştığı için ayakkabıları çamurlanan Burukoğlu, kooperatiften içeri girerken yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı. Çoraplarıyla içeri giren Burukoğlu’nu gören çalışanlar, yaşlı adama neden ayakkabılarının olmadığını sordu. Burukoğlu ise ayakkabılarının kirli olduğu için dışarıda bıraktığını söyledi. Burukoğlu’nun duyarlı davranışı kooperatif çalışanlarını duygulandırdı.

Yaşanan olay anlatan Rafet Burukoğlu, "Ben buraya gelince 'Ayakkabılarım çamur' dedim. Onun için çıkardım ve öyle girdim. Müdür içeriye ayakkabısız girdiğimi orada çalışana 'Amcanın ayakkabılarını getir' dedi" diye konuştu.

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"ÜZÜLMESİN DİYE AYAKKABILARINI SORMADIK"

Kooperatif mağaza sorumlusu Hasan Otacıoğlu, yaşanan olaydan hem etkilendiklerini hem de duygulandıklarını belirterek, "Dün biz rutin işlerimizi yaparken Rafet amca geldi. Biz daha önce tanımıyorduk. Rafet amca içeri girerken ayakkabılarının olmadığını fark ettik. Daha önceden tanımadığımız için bir anlam veremedik. Üzülmesin diye ayakkabılarını sormadık. Bahçesinde böcekler olduğu için ilaç almaya geldiğini söyledi. Ben de esprili bir şekilde 'Ayakkabılarınız nerede? Aceleyle mi evden çıktınız?' dedim. Kendisi de 'Yok oğlum. Ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu olduğu için dışarıda çıkardım' dedi. Amcaya ısrar etmemize rağmen ayakkabılarını giymek istemedi. Daha sonra buradaki yardımcım ayakkabılarını dışarıdan getirdi. Ayağına giydirdik. Bu olay bizi çok etkiledi, çok duygulandık. Mağazadaki diğer çiftçilerimiz de çok etkilendiler" diye konuştu.

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''ÇALIŞANLAR, ÇAMURLU YERLERİ SİLMEYE UĞRAŞMASIN''

Hayvanları otlatıp, tarlada çalıştıktan sonra kooperatife gittiğini belirten Rafet Burukoğlu da, "Oraya vardığımda ayakkabılarıma baktım ve kirliydi, çamurluydu. Ondan sonra içeri girmeden ayakkabılarımı çıkardım, içeri öyle girdim. Oradaki sorumlu arkadaş da çalışana, 'Hacı amcanın ayakkabılarını getirin' dedi. Ben yine de içeri sokmadım ayakkabıları. Ondan sonra da ilaçları aldım. Ben 45 sene esnaflık yaptım, bilirim temizlik işlerini. Dikkat ediyorum böyle durumlara. Oradaki çalışanlar, çamurlu yerleri silmeye uğraşmasın, dedim. Ayaklarım çünkü kötü durumdaydı" diye konuştu.

(İHA-DHA)

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