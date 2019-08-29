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Bolu’nun doğal güzelliğinden hükümlüler torbalar dolusu çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

Bolu Gölköy Baraj Gölü’nde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından organize edilen çevre temizliği projesinde 25 hükümlü, torbalar dolusu çöpü toplayarak imha edilmesini sağladı.Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ kapsamında, Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün organizesinde Gölköy Baraj Gölü çevresinde hükümlüler tarafından temizlik yapıldı.

Bolu’nun doğal güzelliğinden hükümlüler torbalar dolusu çöp topladı

Bolu Gölköy Baraj Gölü’nde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından organize edilen çevre temizliği projesinde 25 hükümlü, torbalar dolusu çöpü toplayarak imha edilmesini sağladı.
Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ kapsamında, Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün organizesinde Gölköy Baraj Gölü çevresinde hükümlüler tarafından temizlik yapıldı. Denetimli serbestlikten yararlanan 25 hükümlü, piknik alanı olarak da kullanılan Gölköy Baraj Gölü çevresindeki yeşil alanda plastik şişe, cam kırıkları ve tenekelerden oluşan çöpleri temizledi. Çalışmalarda toplanan torbalar dolusu çöpler, imha edilmek üzere çöp araçlarına yüklendi.
Projeyle ilgili bilgi veren Bolu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Nesrin Doğan Fidan, “2 gün boyunca Gölköy Barajı mesire alanında çalışma yaptık. Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda, 25 hükümlü ve çalışanımızla birlikte bu çalışmayı yaptık. Bakanlığımız doğaya yönelik ve kamu yararına çalışmalara önem vermektedir. Özellikle daha yaşanabilir bir ortam sağlayabilmek adına bu tarz çalışmalara önem vermekteyiz. Bu çalışmaya katılan kişiler, kamu yararına çalışmaktadırlar. Amacımız, denetimli serbestlikte cezalarını infaz eden hükümlülerimizin toplumla iç içe, topluma verdiği zararı bu şekilde telafi edebilme ve toplumun onlara karşı olumsuz bakışını ortadan kaldırabilmek” dedi.

Bolu’nun doğal güzelliğinden hükümlüler torbalar dolusu çöp topladı

Bolu’nun doğal güzelliğinden hükümlüler torbalar dolusu çöp topladı

Bolu’nun doğal güzelliğinden hükümlüler torbalar dolusu çöp topladı

Bolu’nun doğal güzelliğinden hükümlüler torbalar dolusu çöp topladı

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