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Bomba iddia: Trump giderayak savaş mı çıkaracak?

25.11.2020 17:40 | Son Güncelleme:
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Bomba iddia: Trump giderayak savaş mı çıkaracak?

İsrail hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden Washington'un İran’ı vurma ihtimaline karşı orduya "hazırlıklı olun" talimatı verdiği iddia edildi.

Walla News gazetesinde yer alan haberde, Trump'ın görev süresi dolmadan önce İran'ın vurulması emri vereceğine ilişkin net bir istihbarat olmadığı, ancak İsrailli yetkililerin 20 Ocak’a kadar geçecek sürenin "hassas bir dönem" olduğunu dile getirdiği belirtildi.

ABD'nin İran'ı vurma ihtimaline karşı İsrail ordusuna, Tahran'ın doğrudan ya da Suriye, Lübnan ve Gazze'deki İran'a yakın gruplar üzerinden İsrail'i hedef alabilecek saldırılarına karşılık hazırlıklı olunması talimatı verildiği öne sürüldü.

Adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkilinin ABD'nin İran'ı vurması halinde bunu önceden İsrail'e bildireceğini dile getirdiği ancak Tel Aviv yönetiminin tam olarak hazır olmamaktan endişe duyduğu, bu nedenle de orduya gerekli hazırlıkları yapması talimatının verilmiş olabileceğini aktardığı ifade edildi.

New York Times gazetesi, Trump'ın önceki hafta İran'ın nükleer tesisini vurmaktan danışmanlarının tavsiyesi üzerine vazgeçtiğini yazmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise geçen hafta yaptığı açıklamada, Orta Doğu’ya B-52H tipi stratejik bombardıman uçakları sevk ettiğini duyurmuştu.

KAYNAK: AA

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