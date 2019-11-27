Bombacı kadın terörist dikkat çekmemek için topuklu giyip dövme yaptırmış

Suriye’den bombalı eylem yapmak için Türkiye’ye giriş yaptığını belirlen ve polisin Temmuz ayında yakaladığı Suriye uyruklu Miray H. (20), Cevher H. (41) ve Kadriye O. (40) hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Terörist Miray H. için "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Kadriye O. ve Cevher H. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

TOPUKLU, DÖVMELİ

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Miray H.’nin, ifadesinde, örgütün dağ kadrosunda yer alan iki teröristin telkinleriyle 2014 yılında terör örgütü YPG/PKK’ya katıldığını, şifreli beş farklı bomba düzeneği yapmayı öğrendiğini anlattı. Örgüt üzerinde her an operasyon baskısı olduğunu belirten Miray H., "Bana eylem yapmam için talimat verildi ayrıca kiralık ev bulmam, bu evi ayda bir değiştirmem, kendimi Şamlı Arap bir turist olarak tanıtmam istenildi. Bana fiziksel olarak dikkati çekmemek için kısa elbiseler ve mayo giymem, bahar aylarında topuklu ayakkabı, yaz aylarında açık ayakkabı tercih etmem ve geçici dövme yaptırmam gerektiği söylendi" dedi.