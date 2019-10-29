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Bonzai ve 300 uyuşturucu hapla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

Samsun’da bonzai ve uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde meydana geldi.

Bonzai ve 300 uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun’da bonzai ve uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı gerekçesiyle 38 yaşındaki M.K.’yi gözaltına aldı. M.K. ile birlikte 1,41 gram bonzai ve 300 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.
Şüpheli M.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Bonzai ve 300 uyuşturucu hapla yakalandı

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