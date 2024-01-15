HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Borç tartışmasında dehşet yaşandı! Arkadaşının kulağını ısırarak kopardı

Borç tartışmasında dehşet yaşandı! Arkadaşının kulağını ısırarak kopardı

15.01.2024 19:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmada E.K. (55), arkadaşı İ.K.'nin (52) kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. 2 arkadaş hastaneye kaldırılırken, kopan parça sağlık ekiplerine teslim edildi.

Borç tartışmasında dehşet yaşandı! Arkadaşının kulağını ısırarak kopardı

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi 61 Sokak'taki bir evin bahçesinde İ.K. ile arkadaşı E.K. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüdü.

KULAĞINI ISIRARAK KOPARDI

Taraflar birbirine girerken, E.K. arkadaşı İ.K.'nin kulağını ısırarak bir parçasını kopardı.

tartistigi-arkadasinin-kulaginin-bir-parcasini-kopardi_1644_dhaphoto3

E.K. de başından darbe aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar ambulansa alınırken, kopan kulağın parçası sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 arkadaş İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilde trafiğe çıkmaları yasaklandı!O ilde trafiğe çıkmaları yasaklandı!
Bakan Kacır: Türk gençleri için ilham kaynağı olacakBakan Kacır: Türk gençleri için ilham kaynağı olacak
Antalya'da korkunç cinayet! 17 bıçak darbesi ile öldürüldüAntalya'da korkunç cinayet! 17 bıçak darbesi ile öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Hatay Kulak
En Çok Okunan Haberler
Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!

Real Madrid 45 dakikada kendinden geçti!

Meteoroloji duyurdu: 25 kent için alarm!

Meteoroloji duyurdu: 25 kent için alarm!

Mart ayı için yüzde 73 ihtimal var! Altın fiyatı...

Mart ayı için yüzde 73 ihtimal var! Altın fiyatı...

Yemen'de Husiler ABD gemisini hedef aldı!

Yemen'de Husiler ABD gemisini hedef aldı!

'Eski ben değilim artık' Vücudunun yüzde 80'i yandı

'Eski ben değilim artık' Vücudunun yüzde 80'i yandı

Düğün sırasında kafasından oluk oluk kan boşaldı

Düğün sırasında kafasından oluk oluk kan boşaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Çok satıyor, kullanıcılarından büyük övgü topluyor! Su geçirmez Columbia ceket indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.