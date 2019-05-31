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’Borcum’ var dedi, ölmek için arabayla duvara vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 11:45 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer’de direksiyonu ani bir şekilde yol kenarındaki duvarın üzerine kıran sürücü, otomobil içerisinde sıkıştı.

İstanbul Sarıyer’de direksiyonu ani bir şekilde yol kenarındaki duvarın üzerine kıran sürücü, otomobil içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, “Benim çok borcum var. Ben ölmek için duvara vurdum” dedi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyreden Faruk Duman, ani bir şekilde direksiyonu bariyerlerin üzerine kırdı. Bariyerlerin üzerinden aşan otomobil, süratli bir şekilde yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Faruk Duman’ı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında çok borcu olduğunu, ölmek için bilerek aracı duvara çarptığını söyleyen Duman, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Yaralı olarak sedyeye bindirilen Duman, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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