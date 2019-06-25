Boris Johnson, Brexit planını savundu

İngiltere başbakan adayı Boris Johnson, Brexit planını savunarak AB ile işbirliğine ihtiyaç duyacağını itiraf etti.

İngiltere başbakan adayı Boris Johnson, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, zahmetli bir İrlanda sınırından ya da anlaşma yapılmaması durumunda ticaret konusunda kısıtlayıcı tarifelerden kaçınmak için Avrupa Birliği (AB) ile işbirliğine ihtiyaç duyacağını itiraf etti. Johnson, "Bu sadece bize bağlı değil" dedi ancak bir süredir İngiltere’nin AB’den bir anlaşma yapmadan ayrılacağına inanmadığını ve buna istekli olduğunu söyledi.

Theresa May tarafından müzakere edilen mevcut anlaşmanın öldüğünü söyleyen Johnson, İngiltere’de ve kıtada siyasi manzara değişmiş olduğu için Ekim sonundan önce AB ile yeni bir anlaşma imzalamanın mümkün olduğunu vurguladı. Orijinal Brexit’in son tarihine atıfta bulunan Johnson, "Aslında politikaların 29 Mart’tan bu yana çok değiştiğini düşünüyorum. Kanalın her iki tarafında da neye ihtiyaç duyulduğuna dair gerçekten farklı bir anlayış olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Brüksel’i İrlanda’nın sınır meselesini çözmesi için ikna edebilirim"

İngiltere, Başbakanın Brexit anlaşmasının Parlamento tarafından üç kez reddedilmesinden sonra 31 Ekim’de AB’den ayrılacak. Johnson, AB liderlerinin bunun imkansız olduğuna dair uyarılarına rağmen Brüksel’i İrlanda’nın sınır meselesini çözmesi için ikna edebileceğini söyledi. Sınır kontrollerinden kaçınmak için teknik düzenlemeler

Johnson, sınır kontrollerinden kaçınmak için yapılabilecek çok sayıda teknik düzenleme olabileceğini söyledi. Ancak bunların henüz var olmadığı söylendiğinde, "Eh, aslında, çok büyük bir önlem alıyorsunuz, güvenilir yatırımcı şemalarına, uygulayabileceğiniz her türlü şemaya sahipsiniz" diyen Johnson, sorunu çözmek için tek bir sihirli merminin bulunmadığını söyledi.

Başbakan seçildiği takdirde, Downing Street’e gelir gelmez serbest ticaret anlaşmasını konuşmak üzere yeni görüşmelere başlayacağını söyleyen Johnson, AB’nin Brexit’ten sonra bir anlaşmaya varılması için statükonun muhafaza edileceği bir süre vermeye hazır olacağını umduğunu söyledi. Johnson bu süreyi bir uygulama dönemi olarak nitelendirdi ancak bunun AB ile kabul edilen mevcut taslak anlaşmadaki uygulama süresi ile aynı olmadığını kabul etti.