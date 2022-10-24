Boris Johnson çekildi, Rishi Sunak öne çıktı! İngiltere'nin yeni başbakanı için geri sayım

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın göreve geldikten 45 gün sonra istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti’de liderlik yarışı tekrar başladı. Ülkenin yeni Muhafazakar Parti Lideri ve Başbakanı belirleme yolunda adayların yarışa girmesi için 100 milletvekilinin desteğini alması şartı koşulmuştu. Eski maliye bakanı olan Rishi Sunak’ın 100 milletvekilinin desteğini aldığı açıklanmıştı. Eski Başbakan Boris Johnson ile ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın gizli görüşmede bulundukları iddia edilmişti.

JOHNSON BAŞBAKANLIK YARIŞINDAN ÇEKİLDİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson sürpriz bir karar verdi. Johnson, Lizz Truss’ın istifa etmesi ile yeniden başlayan başbakanlık yarışından çekildiğini duyurdu.

"DOĞRU ZAMAN DEĞİL"

Parti liderliği için resmen adaylığını açıklayan Rishi Sunak ve Penny Mordaunt'la görüştüğünü dile getiren Johnson, şu ifadelere yer verdi:

"Çünkü ulusal çıkarlar için bir araya gelebileceğimizi umuyordum. Ne yazık ki bunu yapmanın bir yolunu bulamadık. Bu nedenle, korkarım ki en iyisi adaylığımın ilerlemesine izin vermemem ve başarılı olana desteğimi vermem. Takdim edeceğim çok şey olduğuna inanıyorum ama maalesef bu doğru zaman değil."

EN GÜÇLÜ ADAY RISHI SUNAK

İngiltere medyasına göre, başbakanlık için en güçlü aday olarak ise Rishi Sunak.

Başbakanlığa aday isimlerin bugün yerel saatle 14.00'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Sunak’ın aday olabilmek için gereken 100 milletvekilinin desteğini aldığı belirtiliyor. Mordaunt’ı ise 21 milletvekilinin desteklediği ifade ediliyor.

BAŞBAKAN OLARAK ATANABİLİR

Yeni parti lideri ve ülkenin yeni başbakanını belirlemek için seçim yarışında adayların en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Mordaunt eğer yeterli desteği alamazsa, Sunak Başbakan atanabilir

İpi göğüslerse Rishi Sunak, İngiltere tarihine geçecek. Hatırlanacağı gibi Barack Obama da 2009'da ABD başkanı olarak Beyaz Saray tarihindeki ilk siyahi lider olmuştu. Rishi Sunak seçimi kazanırsa İngiltere tarihinde Hint asıllı olarak seçilen ilk başbakan olacak.

RISHI SUNAK İNGİLTERE TARİHİNE GEÇEBİLİR!

İngiltere'de doğan Hintli bir ailenin çocuğu olan Rishi Sunak, Stanford mezunu. Hindistan'ın en zengin ailelerinden birinin kızı olan Murty ailesinin kızıyla 2009 yılında evlenen Sunak, ilk olarak 2015 yılında milletvekili oldu. Bretix'i destekleyen isimler arasında yer alan Sunak, Johnson tarafından ortaya konan AB'den ayrılma fikrini de destekledi.

21 BİN OY FARKLA KAYBETMİŞTİ

2020'nin Şubat ayında İngiltere'nin Maliye Bakanı olan Sunak, Liz Truss'ın karşısına çıktığında yaklaşık 21 bin daha az oy alarak başbakanlığı kaçırmıştı. Parti içindeki liderlik yarışını kaçıran Sunak, başbakanlık koltuğu için oldukça hevesli!



