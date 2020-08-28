Boris Johnson koronayı yendi, 10 kilo verdi!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüs ile mücadelesi sonrası forma girmek için kişisel antrenör tuttu. Johnson'ın kendisini çalıştırması için tercih ettiği isim, ülkenin skandallarıyla çok konuşulan yarışma programı Aşk Adası'nın (Love Island) sunucusu Laura Whitmore'un kişisel antrenörlüğünü yapan Harry Jameson.

Jameson ve İngiltere Başbakanı çarşamba sabahı Londra'da koşu yaparken de görüntülendi.

"EN AZ 10 KİLO VERDİM"

Boris Johnson ise salı günkü açıklamasında koronavirüsü atlattıktan sonra başlattığı sağlık girişimi sayesinde köpeğiyle koşarak en az 10 kilo verdiğini söyledi.

Johnson corona virüsle mücadelesi sonrası sağlık durumu kötüleştiği gerekçesiyle 6 ay içinde istifa edeceği söylentilerini de "saçmalık" diye niteledi.

"BENİM STANDARTLARIMA GÖRE EPEY FAZLA"

Johnson gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu tamamen saçmalık. Kilo da verdiğim için kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yeterli değil ama en az 10 kilo. Bu benim standartlarıma göre epey fazla" ifadelerini kullandı.

Başbakan iyileştikten sonra corona virüse yakalanmasında aşırı şişman olamasının etkili olduğunu kabul etmiş ve bu konuda önemli bir risk faktörü olan obeziteyle mücadeleye ülke genelinde hız vermişti.

Johnson'a forma girmede yardımcı olan fitness uzmanı Harry Jameson'ın Instagram'da 35 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Kişisel eğitmen olarak 15 yıldır çalışan Jameson daha önce aralarında Rocky IV filmi yıldızlarından Dolph Lundgren ve eski futbolcu Wayne Bridge dahil bir dizi ünlü ismin kişisel antrenörlüğünü yaptı

