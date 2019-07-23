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Boris Johnson'ın Çankırı'daki hemşehrileri sevinçli

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 18:31 | Son Güncelleme

İNGİLTERE'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı olduktan sonra Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünde yaşayan hemşehrileri büyük sevinç yaşadı.

Boris Johnson'ın Çankırı'daki hemşehrileri sevinçli

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- İNGİLTERE'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı olduktan sonra Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünde yaşayan hemşehrileri büyük sevinç yaşadı.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in, 7 Haziran’da partisinin liderliğinden istifa edeceğini duyurmasının ardından parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Boris Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kaldı. Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazandı. Hemşehrilerinin İngiltere Başbakanı olduğunu duyan Kalfatlılar ise köy meydanında bir araya gelerek aldıkları haberin sevincini yaşadı.
Köy muhtarı Bayram Tavukçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boris Johnson'ın başbakan olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Boris Johnson'u Kalfat'a beklediklerini ifade eden Tavukçu, hemşehrileri olarak İngiltere'ye gidip kendisini tebrik etmek istediklerini kaydetti.
'ONUR VE GURUR VERİCİ'
Köy sakinlerinden Mustafa Bal da köylerinden ve bir Türk sülalesinden başbakan çıkmasının kendilerini onurlandırdığını söyledi. Boris Johnson adına çok mutlu olduklarını dile getiren Bal, "Dünyada liderlik yapabilecek kişiler bu sülaleden çıkabiliyor. Bu da bize onur ve gurur verdi. Buradaki ev sülalesine Sarıoğlangiller derler. Boris Johnson'ın sarılığı da o sülaleden geliyor zaten" dedi. Boris Johnson'u Londra Belediye Başkanlığı döneminde köylerine davet ettiklerini belirten Bal, Johnson'u başbakan olarak Kalfat'ta ağırlamak istediklerini ifade etti.
Köy sakinlerinden Selim Barışkan da Boris Johnson'u tebrik ettiğini, köylerinin sorunlarının çözülmesinde kendisinden yardım beklediklerini ifade etti.
55 yaşındaki Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.
FOTOĞRAFLI

Boris Johnson'ın Çankırı'daki hemşehrileri sevinçliBoris Johnson'ın Çankırı'daki hemşehrileri sevinçliBoris Johnson'ın Çankırı'daki hemşehrileri sevinçliBoris Johnson'ın Çankırı'daki hemşehrileri sevinçli

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