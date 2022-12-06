Borsa işlem saatleri nedir? Borsa İstanbul saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İstanbul borsa işlem saati yatırıcımlar tarafından büyük bir merakla ve yakından takip edilir. Borsanın açılış ve kapanış saatine göre işlemlerini doğru zamanda yapabilmek için oldukça önemlidir. Çin, Asya ve Amerika borsası işlem saatlerinin de takip edilmesi ise hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için bilinmesi gerekir. Borsada alım satım saatleri ile yatırımcılar doğru zamanda işlem yapabilir.

Borsa hangi günler açık?

Borsa işlem saatleri belirli günlerde ve belirli saatler dâhilinde işleme açılır. Ülkelere göre borsa işlem saatleri de farlılık gösterir. Borsa İstanbul (BIST) işlem saatleri kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor gibi soruların cevabı yatırımcılar tarafından araştırılan konular arasındadır. Borsa hafta içi günleri açıktır.

Borsa kaçta açılıyor?

Borsa açılış saati 09.40'da emir toplamayla başlar ve yaklaşık 15 dakika kadar sürer. Borsa seans saatleri ise sabah 10.00'da başlar ve 13.00'a kadar sürekli işlem yapılır. Borsada alım satım saatleri 10.00 ila 18.00 arasında devam eder. 13.00 ila 13.55 arasında gün ortası tek fiyat belirleme seansı gerçekleşir. Borsa seans saatleri şu şekildedir:

09.00 - 09.55: Açılış seansı için emir toplama

09.55 - 10.00: Eşleştirme, fiyat belirleme

10.00 - 13.00: Sürekli işlem

13.00 - 13.55: Gün ortası fiyat belirleme

14.00 - 18.00: Sürekli işlem

18.01 - 18.05 Kapanış seansı

18.08 - 18.10: Kapanış fiyatlı işlemler

Borsa kaçta kapanıyor?

Gün içerisinde 10.00 - 13.00 ve 14.00 - 18.00 arasında borsa işlemlerinde sürekli alımlar gerçekleştirilebilir. Borsa kapanış saati 18.00'dır. 18.00 - 18.10 arasında kapanış seansı ve kapanış fiyatlı işlemler gerçekleştirilir. Borsa açılış saati itibarıyla akşam kapanana kadar işlem gerçekleştirmek mümkündür. Bu işlemler mesai saatleri dâhilinde gerçekleştirilmektedir. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri açık olan borsa işlemleri hafta sonu işlem yapılmaz. Yani cumartesi ve pazar günleri işlem yapmak mümkün değildir.

Borsada alım satım saatleri nedir?

Dünya üzerindeki farklı borsa işlem saatleri değişiklik gösterir. Bu sebeple dünyada işlem yapan yatırımcıların ne zaman işlem yapabileceğini bilmesi oldukça önemlidir. Küresel anlamda büyük hisse piyasalarına sahip olan Asya ve Amerika borsası açılış ve kapanış saatlerine yer verilmiştir. Türkiye saati baz alınarak diğer borsa işlem saatleri:

Asya borsası işlem saatleri:

Japonya: 05.00 - 11.00

Hong Kong: 05.00 - 11.00

Güney Kore: 03.30 - 09.30

Çin borsası işlem saatleri: 05.30 - 12.00

Amerika borsası işlem saatleri: