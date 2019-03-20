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Boruya sıkışan kuşu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde oyun parkındaki kaydırak direği borusuna sıkışan yavru kuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde demir boru içerisine sıkışan yavru kuş itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Kale Mahallesi 2. Etap TOKİ konutlarındaki çocuk parkında oynayan çocuklar, kaydırağın sabitlendiği demir boru içerisinden kuş sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Parka gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından "baştankara" cinsi kuşu sıkıştığı yerden çıkarttı.

Çevredeki bir vatandaş tarafından su verilen kuş, doğal ortamına bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye kurtarma Sivas Şarkışla

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