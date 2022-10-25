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  4. Boş arsada dehşete düşüren olay! Mahalle ayağa kalktı ekipler harekete geçti

Boş arsada dehşete düşüren olay! Mahalle ayağa kalktı ekipler harekete geçti

25.10.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’taki bir mahallede bulunan iki metruk binanın arasındaki boş arsada dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Mahalledeki vatandaşlar boş arsada hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay ekiplere bildirildi. Ekiplerin incelemesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Boş arsada dehşete düşüren olay! Mahalle ayağa kalktı ekipler harekete geçti

Kan donduran olay, Sivas'taki Alibaba Mahallesi 8. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki metruk bina arasındaki boş arsada vatandaşlar tarafından hareketsiz yatan bir kişi olduğu fark edildi. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

ÖLMÜŞ OLDUĞU ANLAŞILDI

Yapılan ilk incelemede kimliği belirlenemeyen şahsın ölmüş olduğu anlaşıldı. Ceset otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölen şahsın kimliğinin tespiti için inceleme başlatılırken olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı. (İHA)

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Sivas ceset arsa mahalle

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