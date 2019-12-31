Boş zannedilen silahla öldürülen genç kız toprağa verildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde arkadaşının boş zannettiği silahla vurularak ölen Selin Kartal'ın cenazesi Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemi sonrasında yakınlarına teslim edilen Selin Kartal'ın cenazesi, Burhaniye'deki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından genç kadının cenazesi Bahçelievler Camisi'ne taşındı.

Camide baba Atilla Kartal yakınlarının yardımıyla ayakta güçlükle durabilirken anne Serap Kartal ise fenalaştığı için evde sağlık kontrolünde tutulduğu için kızının cenazesine katılamadı.

Genç kadının cenazesi kılınan öğle namazının ardından Burhaniye Geriş Mezarlığı'na defnedildi.

- Olay

İddiaya göre A.B, arkadaşları S.D. ve Selin Kartal (20) ile Gazi Celal Mahallesi Hamdibey Caddesi'ndeki evine gitmişti. Burada bir süre alkol alan üç arkadaştan A.B, silahını çıkararak şarjöründeki mermileri boşaltıktan sonra boş zannettiği silahı Kartal'a doğrultarak tetiğe basmıştı. Silahın ateş almasıyla başından yaralanan Selin Kartal, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçtıkları iddia edilen A.B. ve S.D. ise polislerce gözaltına alınmıştı.

