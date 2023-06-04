Boşa para harcamayın! Sertleşmiş havlularınız bu yöntemle yumuşacık olacak

Evimizde kullanılan el havlusunun veya bornozların sertleşmesi kullanım açısından zorluk yaşatıyor olabilir. Bunun başlıca nedeni ise havluları yıkarken kullandığınız yumuşatıcıdır. Yumuşatıcı, çamaşırlarınızı güzel kokulu ve yumuşak tutar ancak konu havlular olduğunda tam tersi etki yapar.

BEYAZ SİRKE

Havlularınızı yumuşatıcı yerine beyaz sirkeyle yıkamak ilk günkü hallerine dönmelerini sağlayacaktır. Beyaz sirke, hem havlularınızı yumuşatacak hem de üzerlerinde biriken bakterilerin ölmesini sağlayacaktır.

Yumuşatıcı kullanmak istemiyorsanız beyaz sirke ile yıkayıp sonrasında makineye atmanız önerilmektedir. Çamaşırlarınızı yıkarken deterjan kullanmak ne kadar yaygınsa havlularınızı yıkarken bunun tam aksini yapmak o kadar doğru olacaktır.

İŞTE HAVLULARI YUMUŞACIK YAPMANIN YÖNTEMİ

Zaman içerisinde yumuşatıcının içerisindeki yağ ve bileşenler havlunun liflerini kaplayarak emici özelliklerinin kaybolmasına neden olur.

Çok kullanıldığı için sık yıkanan ve bu yüzden kısa sürede yumuşaklığını kaybeden havlular bir süre sonra taş gibi sertleşmeye başlar.

1. Havluları askıya teker teker asın

Askıya birden fazla havlu asmak havlu katmanları arasında nemin hapsolmasına sebep olur. Bu da bakteri ve küf oluşumuna davetiye çıkarır. Havluyu kullandıktan sona tam olarak kuruyabilmesi için tek olarak askıya asmak en doğrusudur.

2. Yeteri kadar çok yıkayın

Havlular kullanım sıklığına uygun olarak yıkanmalıdır. Banyo havlularını her üç kullanımdan sonra yıkamak doğrudur. El havluları ise günde birçok defa kullanıldığı için daha sık yıkanmalıdır. İki günde bir hatta kalabalık bir aileniz varsa, her gün yıkamak idealdir.

3. Farklı havlular kullanın

Sürekli aynı havluyu kullanmak da havlunun ömrünü kısaltır. Mümkünse dört set havlu bulundurun ve dönüşümlü olarak kullanın. Böylece her havlu iki haftada bir kullanılacak ve ömrü uzamış olacaktır.

4. Aşırı deterjan kullanımından kaçının

Fazla deterjan kullanımı havluları sertleştireceği gibi, iyice durulanmadığı takdirde bakteri ve küf oluşumuna da sebep olur. Havlularınızı yıkarken, önerildiği kadar deterjan kullanın ve fazla deterjan kullanımından kaçının. Böylece hem daha yumuşak ve hijyenik havlulara kavuşur, hem de deterjanınızı daha ekonomik bir şekilde kullanıyor olursunuz.

5. Yeteri kadar sıcak suda yıkayın

Havluları yıkarken suyun sıcaklığı önem taşır. Mikropları öldürebilmek için havluları yeterli sıcaklıktaki su ile yıkamak gerekir.

6. Kurutucudan önce çırpın

Havluları yıkayıp, kurutucuya yerleştirmeden önce iyice çırpmak havluların kabarık olmasını sağlar. Havluları sadece katlamadan önce değil, kurutucuya yerleştirmeden önce de iyice çırpın.

7. Yumuşatıcıyı aşırıya kaçırmayın

Aşırı yumuşatıcı eklemek havlunun emiş oranını olumsuz etkiler. Gerekli miktarda yumuşatıcıyı su ile açarak eklemek gerekir. Her üç veya dördüncü yıkamada da yumuşatıcı kullanmamanızı öneririz.

Bu önerilere uyarak havlularınızın ömrünü uzatabilir, daha yumuşak ve gerçekten temiz olmalarını sağlayabilirsiniz.





