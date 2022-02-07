Boşanan ve yeniden barışmak isteyen çift, silahlı saldırıda yaralandı

Olay dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar'da Filistin Caddesi üzerinde meydana geldi. Elif E., bir süre önce Muhammet Ali Ö., ile ayrıldı. Çift daha sonra bir araya gelmek için görüşerek anlaştı.

KAVGANIN ARDINDAN TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Ancak çiftin ayrı kaldığı süre içerisinde Elif E., iddiaya göre Cemil A., isimli şahısla birliktelik yaşadı. Bunu öğrenen eski koca Muhammet Ali Ö., durumu kabullenemeyerek, eski eşi Elif E.’yi de yanına alarak Cemil A., ile görüşmeye gitti. Bir süre görüşen taraflar arasında daha sonra kavga çıktı. Muhammet Ali Ö. ve Elif E., kavganın ardından evden ayrılarak ticari araca binmek üzereyken iddiaya göre, Cemil A., evinin balkonuna çıkarak çiftin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte Elif E. ve Muhammet Ali Ö., vuruldu. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile üniversite hastanesine kaldırdı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen ekipler olayın şüphelisi Cemil A.’yı saldırıda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı. Polis ekipleri ardından bölgede detaylı bir inceleme yaptı.

Olayda yaralanan Muhammet Ali Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu, Elif E.’nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

