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Boşandığı eşine kabusu yaşattı! Dehşete düşüren detaylar: 'Öldüreceğim lan seni, geber lan geber'

15.08.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Ferhat B. (41), kendisi hakkında koruma kararı aldıran eski eşi Aysel Aydemir'e (37) av tüfeğiyle ateş edip, ardından da tehdit edip tabancayla bacaklarından vurdu. Ferhat B. hakkında 12,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. İddianamede, Ferhat B.'nin olay sırasında Aydemir'i, 'Öldüreceğim lan seni. Geber lan geber' diyerek tehdit ettiğine yer verildi. İşte detaylar...

Boşandığı eşine kabusu yaşattı! Dehşete düşüren detaylar: 'Öldüreceğim lan seni, geber lan geber'

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Aysel Aydemir, 19 Haziran'da saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada, 5 yıl önce boşanıp, koruma kararı aldırdığı Ferhat B., elinde pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, 'Demek beni şikayet edersin' dedikten sonra rastgele ateş etti. İsabet ettiremeyince, bu kez belinden tabancasını çıkaran Ferhat B., Aydemir’i bacaklarından vurup, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Ferhat B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı. Aydemir ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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'DEMEK BENİ ŞİKAYET EDERSİN'

Olayla ilgili soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Savcı, iddianamede, Ferhat B.'nin olay tarihinde yanına pompalı av tüfeği ve tabanca alıp Aydemir'in evinin yakınına geldiğini belirtti. Ferhat. B.'nin Aydemir ile karşılaştığında, 'Demek beni şikayet edersin' dediği de iddianamede yer aldı.

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'ÖLDÜRECEĞİM LAN SENİ, GEBER LAN GEBER'

Ferhat B.'nin kendisini sakin olması için uyaran Aydemir'e tüfeğini doğrultup, ateşlediği ancak saçmaların isabet etmediği belirtildi. Ferhat B.'nin bu defa belinden tabancasını çıkarıp, 'Öldüreceğim lan seni. Geber lan geber' diyerek tehdit edip, nişan alarak Aydemir'in bacaklarına ateş ettiği iddianamede yer aldı. Yaralanan Aydemir'in bacak kısmından basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek biçimde yaralandığının da altı çizildi.

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İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat B. hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

(DHA)

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İzmir silahlı saldırı

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