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  4. Boşandığı kadını öldüren hükümlü cezaevinde intihar etti

Boşandığı kadını öldüren hükümlü cezaevinde intihar etti

05.03.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Boşandığı kadını öldüren hükümlü cezaevinde intihar etti

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, boşandığı Neslihan Ç.'yi (32) öldüren Osman Safa (50), cezasını çektiği cezaevinde intihar etti.

Pamukova ilçesinde 9 yıl önce boşandığı 9 aylık hamile Neslihan Ç.’yi öldürüp kaçan, ardından da husumetli olduğu Vedat G.’yi tabancayla vurarak yaralayan Osman Safa, 10 gün sonra yakalanıp, tutuklandı. Yargılandığı davada hüküm giyen Osman Safa, cezasını çektiği Ferizli Cezaevi’nde görevliler tarafından asılı bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Osman Safa’nın öldüğü tespit edildi.

Osman Safa’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Sakarya
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