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Boşanma aşamasındaki eşini önce tabancayla vurdu ardından rehin aldı!

01.04.2024 18:02
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Sivas'ta, boşanma aşamasında olduğu eşi G.Ö.'yü tabancayla bacağından vurup, ardından rehin alan T.Ö., yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasının ardından polise teslim oldu. Yaralı kadın, sağlıkçıların olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini önce tabancayla vurdu ardından rehin aldı!

Sivas'ta boşanma aşamasındaki eşini önce yaraladı, sonra rehin aldı. Olay, saat 16.00 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö. ile boşanma aşamasındaki eşi G.Ö., caddede, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle T.Ö., G.Ö.'yü tabancayla sağ bacağından vurdu. Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Yaralı eşini rehin alan T.Ö., yaklaşık 10 dakika süren ikna çabalarının ardından polis ekiplerine teslim oldu. Yaralı G.Ö. ise sağlıkçıların olay yerindeki müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
boşanma dava
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