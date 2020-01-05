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  4. Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Kocanı elinden aldım' şeklinde mesajlar atıyordu

Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Kocanı elinden aldım' şeklinde mesajlar atıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 18:12 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Konya'ya gelip, boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nü tabancayla vurarak öldüren Özlem Karabulak, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Karabulak’ın ifadesinde, Aynur Süngülü’nün sürekli kendisini tahrik eden mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Kocanı elinden aldım' şeklinde mesajlar atıyordu

Olay, cuma günü saat 18.30 sıralarında, ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi 153065 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 5 çocuk annesi Özlem Karabulak, İstanbul’dan boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Karabulak'a kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Karabulak, yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye 4 el ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Süngülü'nün cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Aynur Süngülü'nün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi, ilçeye bağlı Taraşcı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
CİNAYET

TAKSİYLE OTOGARA GİTMİŞ

Polis, olay sonrası ticari taksiye binerek olay yerinden kaçan Özlem Karabulak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada Karabulak'ın Konya yönüne gittiğini tespit etti. Polis, Özlem Karabulak'ın Konya Otogarı'na geldiğini belirleyerek, taksiciye ulaştı. Taksici ifadesinde, kadının aracına bindikten sonra otogara gitmek istediğini ve ve kendisini otogara bıraktığını söyledi.

CİNAYETTEN SONRA ESKİŞEHİR'E GİTMİŞ

Çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı güvenlik çalışmaları sonrası Özlem Karabulak'ın otogardan otobüse binmediğini, otogarın etrafında tur attıktan sonra ara sokaklara girdiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, cinayet zanlısı kadının yine bir taksiye binerek Konya dışına çıkabileceği ihtimali üzerinde durdu. Polis, gece şehir dışına çıkan taksileri incelemeye aldı. Polis, kısa süre sonra Karabulak'ın bindiği taksinin plakasına ve taksiciye ulaştı. Polis, taksicinin Özlem Karabulak'ı Konya otogarı civarındaki bir marketinin önünden alıp Eskişehir'e götürdüğünü öğrendi. Karabulak'ın taksiciye eşinden ayrı olduğunu, çocuklarına kendisinin baktığını anlattığı da öğrenildi.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

Polis, Özlem Karabulak'ın Kocaeli'nde yaşayan ağabeyinin ve eşinin akrabalarına gidebileceği ihtimali üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçti. Kent merkezinden farklı adreslere yapılan baskınlarda şüpheli Özlem Karabulak, Kocaeli'de, eşinin ağabeyinin evinde saklanırken yakalandı. Özlem Karabulak'ı Eskişehir'den eşinin yeğeni Damla T. ve bir yakınının almaya gittiği öğrenildi.

'KOCANI ELİNDEN ALDIM' MESAJI İDDİASI

İstanbul’dan Konya'ya gelip, boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nü tabancayla vurarak öldüren Özlem Karabulak, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Karabulak'ın ifadesinde, Aynur Süngülü'nün sürekli kendisini tahrik eden mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Karabulak, ''Eşim, Aynur Süngülü ile birlikte yaşamaya başladıktan sonra Aynur bana sürekli cep telefonuma veya sosyal paylaşım sitesinden 'Kocanı elinden aldım. Sen kadın mısın? Sen kadın olsan, seni bırakmazdı?' şeklinde mesajlar atıyordu. Mesajların yanı sıra eşimin aldığı bilezik veya diğer hediyeleri sürekli tahrik amaçlı gönderiyordu. Birçok kez uyarmama rağmen tahrik edici davranışlarını sürdürdü. Ben de uyarmak için eve gelmiştim. Öldürme niyetim yoktu. Biran da tabancayı çıkarıp ateş ettim'' dedi.

"O KADIN BÖYLE ŞEYLER YAPMAZDI"

Özlem Karabulak, ''Eşim daha önce de başka bir kadınla birlikte yaşadı hatta bir çocuğu oldu. O kadın böyle bir şey yapmazdı'' dedi.

Karabulak'ın olayda kullandığı, kaçarken bir evin bahçesinde attığı tabanca ise polis tarafından bulundu. Polis, yaptığı incelemede ateşlenen tabancanın daha sonra tutukluk yaptığını belirledi.

(DHA)

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Konya cinayet

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