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  4. Boşanma haberini dans videosuyla duyurmuştu! Nursel Ergin eski kocasına döndü, aşk pozu geldi

Boşanma haberini dans videosuyla duyurmuştu! Nursel Ergin eski kocasına döndü, aşk pozu geldi

24.12.2023 13:37 | Son Güncelleme:
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"Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin boşandığını eşine döndü. Ayrılık haberini garipsenen dans videosuyla duyuran Ergin barışma haberini de eski eşinin gözlerine bakarken verdiği pozla duyurdu.

Var mısın Yok musun? yarışma programı ile şöhret olan şimdilerin ünlü sunucularından Nursel Ergin 2017 yılında, Murat Akyer ile yaşadığı yasak aşkla gündeme bomba gibi düşmüştü.

O dönem Akyer'in kanser tedavisi gördüğü eşinden boşanmasıyla nikah masasına taşınan aşk geçtiğimiz aylarda boşanma kararı almıştı.

Nursel Ergin Murat Akyer ile el ele göz göze şarkı söylediği bir dans videosu ile boşandığını açıklamıştı. Nursel Ergin, altı ay önce boşandığı eski eşi Murat Akyer ile barıştı.

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Sarmaş dolaş görüntülenen eski karı koca ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Nursel Ergin eski eşinin gözlerine bakarak verdiği pozu da takipçileriyle paylaştı.

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