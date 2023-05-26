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Boşanmak istemeyen kadın konuşmak için gittiği kocasını çekiçle saldırarak öldürdü! Kendi kendisini ihbar etti...

26.05.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde bir kadın kendisinden boşanmak isteyen kocasıyla görüşmek için yanına gitti. 42 yaşındaki My Tran isimli bir kadın boşanma belgelerini imzalamasını isteyen kocasına çekiçle saldırarak öldürdü. Ardından ise polise haber vererek kendisini ihbar etti.

Boşanmak istemeyen kadın konuşmak için gittiği kocasını çekiçle saldırarak öldürdü! Kendi kendisini ihbar etti...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşayan My Tran isimli bir kadın, boşanmak isteyen kocasının kendisine sunduğu boşanma evraklarını görünce öfkelendi. Kocasıyla barışmak için dairesine giden kadın, evrakları imzalamayı reddederek kimliği açıklanmayan 45 yaşındaki kocasına çekiçle saldırdı. Olayın ardından acil servisle temasa geçen Tran, cinayeti olay yerinde itiraf etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Vietnamca konuşan Tran bir tercüman aracılığıyla suçunu itiraf etti. Yetkililer Tran’in ismi açıklanmayan kocasının aldığı darbeler sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Tran'ın kocasına çekiçle saldırmasına neyin yol açmış olabileceği hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Teksas boşanma

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