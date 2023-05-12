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Boşanmak isteyen eşine ve ailesine kabusu yaşattı! 'Bizi yakmaya geldi'

12.05.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de boşanma aşamasındaki eşi H.Ö. (40)'nün sığındığı babasının evine silahla gelerek tehditler savuran Serkan Öztürk (40), kapının önüne 2 molotofkokteyli bırakarak kaçtı. Polisin çalışmasıyla yakalanan Öztürk, tutuklandıktan 5 gün sonra serbest bırakıldı. Baba Aydın Birlik "Polisler gelince kapıyı açtım. Açar açmaz kapının altında molotof gördüm. Polisler profesyonelce hazırlandığını söyledi. İçerisinde çevreye yayılan ve patlayan madde olduğu belirlendi. Bizi yakmaya geldi" dedi.

Boşanmak isteyen eşine ve ailesine kabusu yaşattı! 'Bizi yakmaya geldi'

Mecidiye Mahallesi'ndeki olayda iddiaya göre, eşi Serkan Öztürk (40) tarafından şiddet gören 3 çocuk annesi H.Ö. (40) yaklaşık 15 önce babasının evine yerleşti. Çocuklarını görmek için kayınpederi Aydın Birlik'in evinin önüne gelen Serkan Öztürk, dışarıda çocuklarını gördükten sonra kayınpederini arayarak kendisi ile görüşmek istedi. Kayınpederi ile iletişim kurmayan Öztürk, silah ve molotofkokteyli ile yukarı çıktı. Güvenlik kamerasının önünde ise 18 yaşındaki oğlunun beklemesini istedi. Kapının açılmamasının ardından Öztürk, elinde silahla bağırarak tehditler savurdu. Daha sonra yanında getirdiği molotofkokteyli evin kapısına bırakarak olay yerinden kaçtı. H.Ö.'nün KADES (Kadın Acil Destek) uygulamasını kullanarak ihbarda bulunması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri eve geldi. Polisin çalışmasıyla 1 günde yakalanan Öztürk 'Silahla Tehdit ve Hakaret' suçundan 5 Mayıs'ta tutuklandı. Öztürk, 5 gün sonra ise serbest bırakıldı. Kızının, torunlarının ve kendisinin can güvenliği olmadığını belirten Aydın Birlik, Öztürk'ün yakalanmasını istiyor.

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O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Öztürk'ün oğlunu bir süre kapıda beklettiği daha sonra silah ve molotofkokteyli ile kapıya doğru yürüdüğü görülüyor. Öztürk, defalarca silahın namlusu ile kapıya vurduktan sonra belinden çıkardığı iki molotofkokteyli de kapının önüne bırakıyor.

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"EŞİNE İŞKENCE YAPIYORDU"

Yaşananları anlatan baba Aydın Birlik, "Biz kendisiyle 14 aydır uğraşıyoruz. Çocuklarını, eşini evden kovdu. Ağlayarak bana geldiler, ben de sahip çıktım. Eşine işkence yapıyordu, annesini de evden kovdu. Madde bağımlısı bir adam. Boşanma aşamasındayken hakim çocukları annesine verdi. Çocuklarını görmek istedi. Çocukların biri 13 biri 4 yaşında. Çocukları, büyük oğlunun aracılığı ile gördü. Daha sonra benimle görüşmek istedi ancak hep tehdit ettiği için görüşmek istemedim. Daha sonra 15 dakika geçmeden büyük torunum gelip zile bastı. Kendisinden korktuğumuz için her yerde kamera var ve büyük bir ekrandan evden izliyoruz. Kameradan ayaklarını gördük. Bir şey olduğunu anladık çünkü torunum gelmeden önce aradı. Hep korkuyla yaşadık. Bu arada KADES'i aradık. Daha sonra silahını çıkarttı. Kapıya 11-12 kez vurdu. Eğilerek belinden bir şeyler aldı. Kameraya baktı 'Seni öldüreceğim' diye küfürler ediyordu" dedi.

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"BİZİ YAKMAYA GELDİ"

Kızının ve torunlarının can güvenliği olmadığını belirten Birlik, "Polislerin geleceğini bildiği için koşarak kaçtı. Polisler gelince kapıyı açtım. Açar açmaz kapının altında molotof gördüm. Polisler profesyonelce hazırlandığını söyledi. İçerisinde çevreye yayılan ve patlayan madde olduğu belirlendi. Evimiz ahşap, bizi yakmaya geldi. Polisler de geldikten sonra karakola gidip ifade verdik. 4 Mayıs'tan sonra 5 Mayıs'ta Cuma günü tutuklandı, dün ise büyük torunum aradı. 'Babam hapisten çıktı sizi öldürmeye geliyor' dedi. Daha sonra telefonu alıp küfür etti. Tehdit ederek çocuğa istediğini söylüyor. Can güvenliğimiz yok. Burada 9 kişi yaşıyoruz. Burası ahşap, merdivende molotofun patlatılması bizim yanmamız demek. Emniyet sabaha kadar polis aracını kapıda bekletti ama yarın ne olacak? Biz ne yapacağız" dedi. Öte yandan 25 Mayıs 2022 tarihinde ise Aydın Birlik'in Akyazı'daki evinin pencereleri Serkan Öztürk tarafından balta ile kırıldığı öğrenildi.

(DHA)

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