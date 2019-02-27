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Boşanmak isteyen karısının baba evini sopalarla basınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de bir kişi, evine gelerek boşanmak isteyen kızına saldırdığını öne sürdüğü damadı ile akrabalarına pompalı tüfekle ateş açtı.

Boşanmak isteyen karısının baba evini sopalarla basınca...

Emin YEŞİL- Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'de bir kişi, evine gelerek boşanmak isteyen kızına saldırdığını öne sürdüğü damadı ile akrabalarına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Arnavutköy ilçesine bağlı Hüma Caddesi’nde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlikten dolayı kocasına boşanma davası açan kadın, ailesinin yanına yerleşti. İddiaya göre, tekstil işçisi koca, kayınpederinin evine sürekli gidip orada kalan eşini tehdit edip hakarette bulundu.

SOPALARLA SALDIRDILAR İDDİASI
Kayınpederinin evine akrabalarıyla birlikte tekrar gelen koca, eşine konuşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra koca, eşi ve kayınpederi ile tartışmaya başladı. Taraflar, yanında getirdikleri sopalarla kayınpedere ve genç kadına saldırmaya başladı. Bu sırada evde bulunan pompalı tüfeği alan kayınpeder, evine baskın yaptıklarını iddia ettiği damadına ve akrabalarına ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu taraflardan bir kişi yaralandı. Omuzuna isabet eden saçmalarla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayı polis ve özel hareket polisli sevk edildi. Özel Harekat Polislerinin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Park halindeki aracına çok sayıda saçma isabet eden Ferit Damalı, "Kuaförde tıraş oluyordum. Arabayı kapının önüne çekmiştim. Tıraşımı oldum, dışarı çıktım. Adamlara ateş etmişler, benim arabama da gelmiş " dedi.

KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Hüma Caddesi’nde 5 katlı bir apartmanın birinci katında yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, apartmana giren kişiler yaklaşık 15 dakika sonra koşar adımlarla olay yerinden uzaklaşıyorlar. Bazıları binanın etrafında gizlenmeye çalışırken, yukarıdan pompalı silahla ateş açıldığı, elinde sopa olan kişilerin ise kaçıştığı görülüyor.

(FOTOĞRAF)

Boşanmak isteyen karısının baba evini sopalarla basınca...Boşanmak isteyen karısının baba evini sopalarla basınca...Boşanmak isteyen karısının baba evini sopalarla basınca...Boşanmak isteyen karısının baba evini sopalarla basınca...

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