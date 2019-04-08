Bosch yazılımı sayesinde sürücüler güvende

Otoyollarda yanlış yönde giden bir sürücüyle karşılaşma tehlikesi çoğumuzun sandığı kadar nadir bir durum değil. Yalnızca Almanya'da haber kanalları her gün yaklaşık beş defa trafikte yanlış yönde giden sürücülere ilişkin uyarı yapıyor. Bu, yılda yaklaşık 2 bin uyarı anlamına geliyor.
Bosch’un yazılım kodu ile oluşturulan bulut tabanlı yanlış yönde giden sürücü uyarı sistemi insan hayatını korumaya yardımcı oluyor. Bu hayat kurtarıcı bulut hizmeti yalnızca yanlış yönde giden sürücüyü uyarmakla kalmıyor. Aynı zamanda, tehlikeli bölgedeki diğer araç sürücülerini de uyarıyor. Sistem, 13 Avrupa ülkesinde yıldırım hızında uyarı bildirimleri gönderiyor. 2018 yılı başlarında Alman yayıncı Antenne Bayern ve Rock Antenne mobil radyo uygulamalarına entegre edilen sistem şimdiden 400 bin kullanıcıya sahip. Sistem, daha fazla kullanıcı için de hazır. Şu anda navigasyon, akış ve radyo gibi 15 mobil uygulama Bosch tarafından geliştirilen uygulama fonksiyonuyla entegre olarak çalışıyor. Servis İrlanda’dan İtalya’ya, Portekiz’den Polonya’ya kadar Avrupa’da birkaç milyon kullanıcıya ulaşabiliyor. Bosch Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus Heyn, “Bosch’un hedefi bu sistem ile yanlış yönde giden sürücülerden kaynaklı can kaybı yaşanan trafik kazalarının ortadan kalkması,” dedi. Bosch bu dijital cankurtaran için aynı zamanda bir yazılım modülü de geliştirdi. Dünyada türünün tek örneği olan bu modül, gelen uyarıyı araç bilgi-eğlence sistemlerine entegre ediyor.
Dünyaya yayılan yazılım
Navigasyon servisleri, radyo istasyonları ve haber portallarının mobil uygulamalarına entegre edilebilen Bosch’un bulut tabanlı uyarı sistemi sayesinde insanlar her yolculuklarında güvende tutuluyor. Karta GPSmobil navigasyon uygulaması, Portekizli start-up NDrive tarafından sunuluyor. Uygulama ortalama 8 milyon indirme ve aylık ortalama bir milyon aktif kullanıcıya sahip. Ayrıca kendi türünde dünyadaki en popüler cep telefonu uygulamalarından biri. 140 farklı ülkeden insan, uygulamayı yalnızca varış yerine en hızlı giden rotayı bulmak için kullanmakla kalmıyor. Aynı zamanda Bosch’un bulut tabanlı servisi sayesinde yanlış yönde giden sürücü uyarı sistemi olarak da kullanıyor. bigFM tarafından sağlanan ve yarım milyondan fazla kullanıcıya sahip olan mobil radyo ve yayın uygulaması da Ocak 2019’dan bu yana Bosch’un sistemini entegre etti. Radioplayer.de, radyo FFN, radyo rainbow, rainbow 2, radyo RPR, TCS, BikerSOS ve daha pek çok kanal Bosch’un yanlış yönde giden sürücüleri algılama sistemini kendi mobil uygulamaları aracılığıyla kullanıcılarına sunuyor. Akıllı telefon uygulamaları üreten Focus Online, Calimoto ve V-Navi de dahil olmak üzere daha pek çok ortak işbirliği yapmak istiyor. Dr. Markus Heyn, “Bosch’un yanlış yönde giden sürücüleri uyaran sistemini dünyaya yaymak istiyoruz ve can kaybı yaşanan trafik kazası istemiyoruz,” diyor.
Akıllı bağlanabilirlik yazılımı
Sürücülerin yanlış yönde gittiği durumların yaklaşık üçte biri, sürücünün yanlış yönde 500 metre yol kat etmesinden sonra sona eriyor. En kötü senaryoda ise ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bulut tabanlı servis, bir arabanın otoyola bağlanırken yanlış yönde gidip gitmediğini tespit etmek için, aracın gerçek hareketlerini izin verilen hareket yönü ile karşılaştırıyor. Elde edilen bilgiler bir veri tabanında saklanıyor. Bilgilerin saklanabilmesi için sürücünün mobil uygulamayı arka planda açık tutması gerekiyor. Otoyol giriş veya çıkışlarında yanlış yönde seyreden sürücülere anında uyarı bildirimi gönderiliyor, aynı zamanda civarda bulunan otomobiller de tehlikeye karşı uyarılıyor. Ağ bağlantılı araçların sayısı arttıkça, görünmez güvenlik ağı herkes için daha kapsayıcı hale gelecektir. Bunun sonucunda ise yanlış yönde giden sürücü uyarılarının etki alanı da artacaktır. Bosch, yanlış yönde giden sürücü uyarı sistemini gelecekteki araçların bilgi-eğlence sistemlerine doğrudan entegre etmek için yeni bir yazılım modülü kullanacak. Gösterge paneli, sürücüyü yalnızca birkaç saniye içerisinde uyaracak. Bosch, yanlış yönde giden sürücü uyarı sistemini, araçlarda standart bir özellik olarak sunmak isteyen birçok otomobil üreticisi ile görüşmeler yapıyor.