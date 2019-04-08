Bosch yazılımı sayesinde sürücüler güvende

Otoyollarda yanlış yönde giden bir sürücüyle karşılaşma tehlikesi çoğumuzun sandığı kadar nadir bir durum değil. Yalnızca Almanya'da haber kanalları her gün yaklaşık beş defa trafikte yanlış yönde giden sürücülere ilişkin uyarı yapıyor. Bu, yılda yaklaşık 2 bin uyarı anlamına geliyor.

Bosch’un yazılım kodu ile oluşturulan bulut tabanlı yanlış yönde giden sürücü uyarı sistemi insan hayatını korumaya yardımcı oluyor. Bu hayat kurtarıcı bulut hizmeti yalnızca yanlış yönde giden sürücüyü uyarmakla kalmıyor. Aynı zamanda, tehlikeli bölgedeki diğer araç sürücülerini de uyarıyor. Sistem, 13 Avrupa ülkesinde yıldırım hızında uyarı bildirimleri gönderiyor. 2018 yılı başlarında Alman yayıncı Antenne Bayern ve Rock Antenne mobil radyo uygulamalarına entegre edilen sistem şimdiden 400 bin kullanıcıya sahip. Sistem, daha fazla kullanıcı için de hazır. Şu anda navigasyon, akış ve radyo gibi 15 mobil uygulama Bosch tarafından geliştirilen uygulama fonksiyonuyla entegre olarak çalışıyor. Servis İrlanda’dan İtalya’ya, Portekiz’den Polonya’ya kadar Avrupa’da birkaç milyon kullanıcıya ulaşabiliyor. Bosch Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus Heyn, “Bosch’un hedefi bu sistem ile yanlış yönde giden sürücülerden kaynaklı can kaybı yaşanan trafik kazalarının ortadan kalkması,” dedi. Bosch bu dijital cankurtaran için aynı zamanda bir yazılım modülü de geliştirdi. Dünyada türünün tek örneği olan bu modül, gelen uyarıyı araç bilgi-eğlence sistemlerine entegre ediyor.