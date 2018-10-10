HABER

Bosna Hersek'te petrol rafinerisinde patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2018 00:55 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Bosanski Brod şehrinde bulunan petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Bölgeye emniyet güçleri sevk edildi. Emniyet tarafından kamuoyu bilgilendirilecek açıklaması yapıldı.

Bosna Hersek'te petrol rafinerisinde patlama

Bosanski Brod Belediye Başkanı Ilija Jovic, yerel basına yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saat ile 21.30 sularında meydana geldiğini ifade ederek, bölgeye polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

AA'nın haberine göre, patlamanın ardından rafineride yangın çıktığını kaydeden Jovic, patlama yaşanan alanda yaralıların olduğunu aktardı.

Doboj polisi de Bosanski Brod'daki emniyet güçlerinin patlama bölgesine gittiklerini aktararak, gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, patlamanın şiddetinin Bosanski Brod'la sınır olan Hırvatistan'ın Slavonski Brod şehrinde de hissedildiği ve rafineriden yükselen alevlerin buradan da görüldüğü kaydedildi.

İki şehirde yaşayan halkın son derece tedirgin olduğu ifade edilirken, vatandaşların "Deprem olduğunu sandık ancak patlama olduğunu öğrendik. Korkunç." sözlerine yer verildi.

PARTNERSakın seçmeyin! Bu mesleği yapanlar işsiz kalacak!Sakın seçmeyin! Bu mesleği yapanlar işsiz kalacak!
Rusya'ya şok! Avrupa Konseyi'nden atılabilirRusya'ya şok! Avrupa Konseyi'nden atılabilir
'Filistinlilere Verilen Desteğin Bir Kısmı da Uygurlara Verilsin''Filistinlilere Verilen Desteğin Bir Kısmı da Uygurlara Verilsin'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bosna hersek Son dakika patlama

En Çok Okunan Haberler

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

Yonca Evcimik 'Yaşıtların Umre'yle Hacca gidiyor' yorumuna bakın ne cevap verdi

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'ya şok! Avrupa Konseyi'nden atılabilir

Rusya'ya şok! Avrupa Konseyi'nden atılabilir

Rusya'da otobüs yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'da otobüs yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

Papa çocuk istismarı skandalından şeytanı sorumlu tuttu

Papa çocuk istismarı skandalından şeytanı sorumlu tuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.