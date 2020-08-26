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’Bosna Kasabı’ Mladic’in hakkındaki soykırım suçuna itiraz davasında kritik gün

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 20:07 | Son Güncelleme

"Bosna Kasabı" olarak bilinen Sırp komutan Ratko Mladiç’in hakkındaki soykırım suçuna itiraz davası, Hollanda’nın Lahey kentindeki BM Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde ikinci ve son gününde devam ediyor.

’Bosna Kasabı’ Mladic’in hakkındaki soykırım suçuna itiraz davasında kritik gün

Hollanda’nın Lahey kentinde Eski Sırp komutan Ratko Mladiç’in hakkındaki soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçlardan aldığı cezaya karşı açılan temyiz davası ikinci gününde devam ediyor.

10 DAKİKA SÜREYLE SAVUNMASINI YAPACAK

Mladiç 2017 yılında ömür boyu hapse mahkum edilirken, avukatları ise kararda bir dizi temel hatalar bulunduğunu öne sürerek temyize başvurmuştu. Dün Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde başlayan temyiz duruşmanın ikinci ve son gününde Mladiç, 10 dakika süreyle savunmasını yapacak. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 4 hakimden 3’ü video konferans yöntemiyle duruşmaya uzaktan katılıyor.

Mladic hakkındaki ömür boyu hapis cezası kararına 2017 yılında itiraz ederken, adil yargılanmadığını ve hükümde hatalar yapıldığını iddia etmişti. Söz konusu dava, Mladiç’in sağlık sorunları ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

BOSNALI MÜSLÜMANLARIN KATLEDİLMESİNDEN SORUMLU TUTULUYOR

Bosna Kasabı Mladiç, 1990’lardaki Bosna savaşı sırasında Bosnalı Müslümanların katledilmesinden sorumlu tutuluyor. Savcılar, 10 ayrı suçtan hüküm giyen Mladiç’in 1992 yılında Boşnaklara ve Hırvatlara yönelik soykırımdan da suçlu bulunması gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan 1992-1995 yılları arasında Bosna Savaşında 100 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 2 milyondan fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. (İHA)

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